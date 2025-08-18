Турнірна таблиця УПЛ після третього туру – лідер Динамо, ЛНЗ в топ-3
Всі результати минулого туру в елітному дивізіоні України
Сьогодні завершився третій тур в Українській Прем’єр-лізі сезону 2025/26. Динамо залишається єдиним клубом, який ще не втрачав балів – 9 очок. Друге місце займає Шахтар з сімома балами, третє – ЛНЗ (7 очок).
На останній позиції знаходиться Олександрія, яка програла всі три матчі нового сезону.
Результати третього туру УПЛ
- Рух – Оболонь – 1:2
- Олександрія – Металіст 1925 – 1:4
- Колос – Карпати – 1:1
- Епіцентр – Динамо – 1:4
- Кудрівка – Полтава – 3:1
- Верес – Шахтар – 0:2
- Полісся – ЛНЗ – 0:2
- Зоря – Кривбас – 2:3
Турнірна табилця УПЛ
