Павло Василенко

Сьогодні завершився третій тур в Українській Прем’єр-лізі сезону 2025/26. Динамо залишається єдиним клубом, який ще не втрачав балів – 9 очок. Друге місце займає Шахтар з сімома балами, третє – ЛНЗ (7 очок).

На останній позиції знаходиться Олександрія, яка програла всі три матчі нового сезону.

Результати третього туру УПЛ

Рух – Оболонь – 1:2

Олександрія – Металіст 1925 – 1:4

Колос – Карпати – 1:1

Епіцентр – Динамо – 1:4

Кудрівка – Полтава – 3:1

Верес – Шахтар – 0:2

Полісся – ЛНЗ – 0:2

Зоря – Кривбас – 2:3

Турнірна табилця УПЛ