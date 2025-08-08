Головний наставник збірної України Сергій Ребров зазначив, що з приходом Арди Турана роль Георгія Судакова на полі помітно змінилася, проте півзахисник викладається максимум, щоб приносити результат Шахтарю.

Ребров також наголосив, що Судаков грає під серйозним тиском, адже вболівальники та експерти покладають на нього великі очікування.

«Я бачу, що його позиція на полі змінилася, я бачу, які вимоги до цієї позиції і він дійсно такий гравець, який буде виконувати завдання тренера. Наразі Судаков грає по-іншому, на жаль, не забиває, але він, як і раніше, робить все на команду.

Судаков дуже багато робить на команду, якщо подивитися на його пробіг, його інтенсивність, то це один з найкращих гравців збірної України. У всіх дуже великі очікування від Судакова, бо пишуть про те, що його хочуть багато клубів за 30-40 млн євро і він повинен літати по полю, але не всі суперники дають йому зіграти так, як він може», — сказав Ребров для УПЛ-ТБ.