Лідер Шахтаря може повернутися на поле до першої частини останньої битви за єврокубки
Вінгер повернувся до тренувань перед матчем із Серветтом
26 хвилин тому
Вінгер Шахтаря Кевін частково повернувся до тренувань із командою. Про це повідомляє пресслужба клубу.
«Гірники» розпочали підготовку до першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта. Клубна пресслужба опублікувала фото тренування від понеділка, 18 серпня. На них можна помітити і Кевіна. Точно можна сказати, що бразилець у доброму настрої.
Нагадаємо, Кевін на початку серпня зазнав м’язової травми. Через неї вінгер був змушений пропустити обидва матчі проти Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги Європи та всі ігри української Прем’єр-ліги нового сезону.
У цій кампанії Кевін провів лише три матчі. У них 22-річний бразилець оформив чотири голи та дві результативні передачі.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у четвер, 21 серпня, на сторінці події Шахтар – Серветт на Xsport. Початок – о 21:00.
Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до втрати Кевіна.