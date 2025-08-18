Сергій Стаднюк

Вінгер Шахтаря Кевін частково повернувся до тренувань із командою. Про це повідомляє пресслужба клубу.

«Гірники» розпочали підготовку до першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта. Клубна пресслужба опублікувала фото тренування від понеділка, 18 серпня. На них можна помітити і Кевіна. Точно можна сказати, що бразилець у доброму настрої.

Нагадаємо, Кевін на початку серпня зазнав м’язової травми. Через неї вінгер був змушений пропустити обидва матчі проти Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги Європи та всі ігри української Прем’єр-ліги нового сезону.

У цій кампанії Кевін провів лише три матчі. У них 22-річний бразилець оформив чотири голи та дві результативні передачі.

У цій кампанії Кевін провів лише три матчі. У них 22-річний бразилець оформив чотири голи та дві результативні передачі.

