У ніч із 5 на 6 жовтня у чемпіонаті Португалії відбувся поєдинок восьмого туру. На стадіоні Драгау Порту приймав Бенфіку.

Перша половина матчу пройшла у щільній боротьбі без яскравих моментів — обидві команди лише по разу потрапили до воріт, а серед гравців гостей найактивніше виявив себе Георгій Судаков.

Після перерви картина на полі мало змінилася. Бенфіка намагалася вирвати перемогу та змінити розклад у турнірній таблиці, проте Порту зумів утримати нічийний рахунок і тим самим зберегти за собою лідерство.

Голкіпер Анатолій Трубін відіграв зустріч повністю, відзначившись двома важливими сейвами, а одного разу його врятувала поперечина. Судаков залишив поле на 90-й хвилині за рішенням Жозе Моурінью.

Чемпіонат Португалії. 8-й тур

Порту – Бенфіка – 0:0