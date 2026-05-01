Сергій Разумовський

Між українським півзахисником Георгієм Судаковим та головним тренером Бенфіки Жозе Моурінью немає жодного конфлікту. Усередині клубу позитивно оцінюють ставлення футболіста до роботи та його професійний підхід, а також відзначають старанність на тренуваннях. Про це повідомляє A Bola.

Сам Судаков налаштований довести тренерському штабу, що здатен стати важливим гравцем основного складу. Українець активно працює разом із тренерами команди, намагаючись покращити окремі елементи своєї гри. Зокрема, штаб під керівництвом Моурінью прагне зробити його дії більш агресивними та рішучими, особливо під час атакувальної фази.

Жозе Моурінью раніше підкреслював, що Судаков лише проходить етап адаптації після переходу до нового чемпіонату. За словами тренера, футболіст прибув із ліги, де рівень конкуренції був нижчим, тому йому потрібен певний час, щоб повністю звикнути до інтенсивності та вимог європейського футболу. Водночас наставник очікує, що з часом українець почне демонструвати ще більш переконливу гру та проявлятиме себе стабільніше.

У самій Бенфіці високо оцінюють технічні якості півзахисника, його бачення поля та здатність працювати з м’ячем. Проте в клубі вважають, що на цьому етапі Судаков ще не до кінця виправдовує ті очікування, які на нього покладали під час переходу.

Не виключено, що влітку Бенфіка буде готова розглянути потенційні трансферні пропозиції щодо українця. Водночас сам гравець не планує залишати клуб найближчим часом. Він хоче закріпитися в Лісабоні, продовжувати прогресувати та довести, що може стати важливою частиною команди.

Очікується, що в наступному сезоні конкуренція за місце в складі може зрости, оскільки клуб розглядає варіанти підсилення. Попри це, Судаков налаштований боротися за свій шанс і прагне завоювати стабільне місце в основі Бенфіки.

Раніше ще один українець із Бенфіки Анатолій Трубін став найкращим гравцем матчу проти Спортінга за версією WhoScored.