Головний тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку своєї команди у кваліфікації Ліги Європи від Шахтаря (2:4 у першій грі та 0:2 у другій). Норвезький фахівець зазначив, що український клуб виглядав сильнішим і заслужено вийшов у наступний раунд.

«У обох матчах суперник був кращим. Ми грали проти хорошої команди. Суперник мав більше можливостей і скористався ними. Наш суперник заслужив пройти далі. Ми на початку сезону. Я вважаю, що я є правильною людиною для цього проекту. Я хочу брати участь у цьому проекті. Бешикташ переживає складний період. Зараз нам потрібна стабільність. Ми повинні зробити все, щоб рухатися в правильному напрямку», – наводить його слова пресслужба Бешикташу.

Тепер Бешикташ продовжить боротьбу у Лізі конференцій, де 7 та 14 серпня зіграє з ірландським Сент-Патрікс Атлетік у рамках третього відбіркового етапу.

Шахтар у ці ж дати проведе матчі Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса.