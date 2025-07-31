Павло Василенко

У польському Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана пройшов матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому донецький Шахтар зустрічався з турецьким Бешикташем. Поєдинок завершився перемогою «гірників» з рахунком 2:0.

На 12-й хвилині відзначився бразильський вінгер Кевін: він проскочив повз кількох захисників і зумів завдати бездоганного удару по воротах, вразивши праву дев'ятку.

У компенсований час до першого тайму Шахтар забив ще раз. Вінісіус Тобіас, після метушні в штрафному майданчику, зумів прокинути м'яч на Куана Еліаса, який пробив точно в ціль.

У другому таймі забитих мячів не було. Таким чином, Шахтар впевнено пройшов Бешикташ і в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з грецьким Панатінаїкосом. Перший поєдинок відбудеться 7 серпня, матч-відповідь – 14 серпня.

Ліга Європи, другий раунд кваліфікації

Матч-відповідь

Шахтар – Бешикташ – 2:0

Голи: Кевін, 12, Еліас, 45+2.

Перший матч – 4:2