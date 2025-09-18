Павло Василенко

Суперкубок Італії буде зіграно в Саудівській Аравії вшосте у своїй історії. Він відбудеться в Ер-Ріяді в грудні за участю чотирьох команд, підтвердила італійська вища ліга.

Суперкубок Італії розігруватиметься за участю чотирьох команд з 2024 року у форматі півфіналу та фіналу.

Цього року в Саудівській Аравії гратимуть Наполі (чемпіон Серії А), Інтер (фіналіст), Болонья (переможець Кубка Італії) та Мілан (фіналіст Кубка та чинний чемпіон Суперкубка).

Таким чином, Наполі 18 грудня зустрінеться з Міланом, а Болонья 19 грудня зустрінеться з Інтером.

Переможці цих двох матчів зустрінуться 22 грудня.