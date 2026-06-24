Сергій Разумовський

Захисник софійського ЦСКА Лумбард Деллова, який перебував у сфері серйозного інтересу київського Динамо, найімовірніше, поки не змінюватиме клубну прописку та продовжить виступи за болгарську команду.

За інформацією болгарського видання «Тема Спорт», український клуб справді розглядав варіант із підписанням 27-річного центрального захисника збірної Косова та був готовий заплатити за нього суму, близьку до одного мільйона євро. Йшлося про можливу активацію клаусули футболіста, яка становить приблизно 950 тисяч євро.

Інтерес Динамо до Деллови виник після завершення минулого сезону. Київський клуб шукав варіанти для посилення центру оборони, а косовський захисник ЦСКА розглядався як один із реальних кандидатів на перехід. Однак на цей момент переговорний процес фактично поставлений на паузу.

Однією з причин стала травма футболіста. Деллова отримав перелом стопи та вже кілька тижнів проходить відновлення. Через це потенційний трансфер ускладнився, адже стан здоров’я гравця є важливим фактором для будь-якого клубу, який планує вкладати кошти у підписання нового виконавця.

Водночас не менш суттєвим чинником стали побоювання самого захисника щодо можливого переїзду до України. За даними джерела, на рішення Деллови вплинула розмова з його співвітчизником Батоном Заберджею, який виступає за Харків, колишній Металіст 1925. Косовський нападник розповів йому про реалії життя в Україні в умовах повномасштабної війни, і ця інформація справила на гравця ЦСКА негативне враження.

Наразі Лумбард Деллова залишається гравцем софійського ЦСКА та разом із командою проходить підготовчий збір в Австрії. Там же проводить підготовку і Динамо.