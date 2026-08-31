Сергій Разумовський

23-річний голкіпер Ілля Ольховий дебютував у складі Динамо. Літній новачок київської команди вийшов на поле після перерви в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги проти Буковини.

Дебют Ольхового став можливим після невдалого виступу Вячеслава Суркіса, який змушений виконувати роль основного воротаря через травму Руслана Нещерета. Голкіпер тричі припустився помилок, одна з яких призвела до автогола.

Буковина відкрила рахунок уже на 12-й хвилині. Кожушко скористався невпевненими діями Суркіса, який забарився з передачею. Форвард вступив у боротьбу, виконав підкат і переправив м’яч у ворота Динамо.

Приблизно через десять хвилин Кожушко міг оформити дубль. Під час контратаки нападник прибрав захисника киян і пробив по воротах. Суркіс відбив удар, однак не зміг надійно зафіксувати м’яч – той прослизнув під його рукою та опинився у воротах.

Втім, взяття воріт не зарахували. Арбітри зафіксували порушення правил на початковій стадії атаки, тому перевага чернівчан залишилася мінімальною.

Після перерви Суркіс припустився ще однієї помилки. Голкіпер не впорався з нескладною верховою передачею та заніс м’яч у власні ворота. Футболісти Динамо одразу почали апелювати до арбітра, вважаючи, що під час епізоду відбувся фол на воротареві.

Однак після перевірки моменту за допомогою VAR порушення правил не виявили. Рішення про взяття воріт залишилося чинним, а Буковина збільшила свою перевагу. Після цього головний тренер Динамо Ігор Костюк замінив Суркіса. Місце у воротах посів Ілля Ольховий, для якого цей матч став першим у складі київського клубу.

Нагадаємо, Ольховий перейшов до Динамо з тернопільської Ниви.