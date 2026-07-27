Сергій Разумовський

У структурі київського Динамо найближчим часом можуть відбутися кадрові зміни. Керівництво столичного клубу розглядає Миколу Роздобудька як кандидата на посаду керівника академії. За інформацією «Футбол 24», призначення фахівця може відбутися вже найближчим часом.

Роздобудько має досвід роботи на різних рівнях українського футболу. Упродовж кар’єри він займався як професійними командами, так і підготовкою юних гравців. Саме робота з молоддю в останні роки стала одним із головних напрямів його діяльності.

Футбольну кар’єру Микола Роздобудько розпочав у запорізькому Металурзі, академію якого свого часу закінчив. На професійному рівні він виступав на позиції нападника. У різні роки форвард захищав кольори вінницької Ниви, житомирського Полісся, вінницького Інтеграла, Бірзули, а також Поділля з Кирнасівки. Загалом за час виступів у професійних змаганнях Роздобудько провів близько 100 офіційних матчів. На його рахунку 16 забитих м’ячів.

Після завершення ігрової кар’єри фахівець вирішив не залишати футбол і розпочав тренерську діяльність. Перший досвід роботи на новій посаді він здобував у системі запорізького Металурга, де займався підготовкою юних футболістів.

Згодом Роздобудько працював із командами старшого віку. Зокрема, він очолював другу команду Фенікса-Іллічівця, а також тренував молодіжний склад білоруського Дніпра з Могильова. У 2011 році Микола Роздобудько отримав призначення на посаду головного тренера хмельницького Динамо. На той момент команда виступала в Другій лізі.

Останні роки кар’єри Роздобудька переважно пов’язані з дитячо-юнацьким напрямом. Фахівець тривалий час працював у системі підготовки молодих футболістів, приділяючи увагу розвитку технічних навичок, тактичного мислення та поступовому переходу вихованців на дорослий рівень.

Роздобудько має тренерську ліцензію UEFA A, яка дає змогу працювати з командами відповідного рівня. Якщо його призначення відбудеться, він відповідатиме за функціонування академії Динамо, підготовку юних футболістів і координацію роботи тренерського штабу дитячо-юнацьких команд.

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