Польська бригада арбітрів обслужить матч-відповідь Динамо проти ПАОКа в Лізі Європи
Даміан Сільвестжак призначений головним арбітром
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: sport.tvp.pl
Визначилася суддівська бригада, яка працюватиме на матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи між грецьким ПАОКом та київським Динамо.
Головним арбітром зустрічі призначено поляка Даміана Сільвестжака. На лініях йому допомагатимуть Павел Сокольницкі та Адам Карасевич, четвертий рефері — Даміан Кос. За систему VAR відповідатимуть Петр Ласик та Корнель Пашкевич.
Поєдинок відбудеться у четвер, 30 липня, у Салоніках на стадіоні Тумба. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.
Нагадаємо, у першій грі Динамо поступилося ПАОКу з рахунком 2:3.
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