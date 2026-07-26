Денис Сєдашов

Визначилася суддівська бригада, яка працюватиме на матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи між грецьким ПАОКом та київським Динамо.

Головним арбітром зустрічі призначено поляка Даміана Сільвестжака. На лініях йому допомагатимуть Павел Сокольницкі та Адам Карасевич, четвертий рефері — Даміан Кос. За систему VAR відповідатимуть Петр Ласик та Корнель Пашкевич.

Поєдинок відбудеться у четвер, 30 липня, у Салоніках на стадіоні Тумба. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

Нагадаємо, у першій грі Динамо поступилося ПАОКу з рахунком 2:3.