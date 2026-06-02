Сергій Разумовський

Портал Transfermarkt провів велике оновлення ринкової вартості футболістів української Прем’єр-ліги. Головним героєм апдейту вдруге поспіль став форвард Динамо Матвій Пономаренко.

Нападник удруге поспіль показав найбільший прогрес у чемпіонаті. Після нового перерахунку його ціна зросла ще на 6 млн євро і тепер становить 12 млн, тобто у два рази. А якщо порівнювати з початком березня (до минулої переоцінки), вартість Пономаренка збільшилася у 12 разів.

Такий стрибок став наслідком яскравого сезону-2025/26: у першій повноцінній кампанії за основу Динамо він забив 13 голів у 15 матчах УПЛ, став найкращим бомбардиром ліги, допоміг киянам виграти Кубок України та пробитися до Ліги Європи. Додав у ціні й інший молодий представник Динамо Тарас Михавко. Захисник подорожчав на 1 млн євро і тепер оцінюється у 10 млн.

Найбільше представництво серед гравців, які додали щонайменше 1 млн євро, має Шахтар — одразу вісім футболістів. Ізакі Сілва подорожчав (+3 до 11 млн), Педро Енріке (+2 до 8 млн), Лассіна Траоре (+2 до 7 млн), Дмитро Різник (+1 до 8 млн), Олег Очеретько (+1 до 7 млн), Невертон (+1 до 7 млн), Проспер Оба (+1 до 4 млн) та Єгор Назарина (+1 до 2,5 млн).

Серед помітних переможців оновлення є і представники Карпат. Назар Домчак (перейшов до Славії Прага) додав 3,3 млн євро та тепер оцінюється у 4 млн — це другий найбільший приріст в УПЛ після Пономаренка. Бубакар Фаал (перейшов до Вікторії Пльзень) подорожчав на 1,8 млн — до 2,5 млн. Також на 1,8 млн зросла вартість Глейкера Мендоси, що виступав за Кривбас — до 3 млн. Захисник Полісся Едуард Сарапій додав 1 млн і тепер коштує 2,5 млн.

Transfermarkt зафіксував і суттєві падіння. У топ-10 за зниженням вартості потрапили сім гравців Динамо: Денис Попов (-0,5 до 3 млн), Віталій Буяльський (-0,5 до 2,5 млн), Владислав Кабаєв (-0,5 до 2,5 млн), Едуардо Герреро (-0,5 до 2,5 млн), Микола Михайленко (-0,5 до 2 млн), Владислав Бленуце (-0,5 до 1 млн) та Аліу Тіаре (-0,5 до 1 млн). Олександр Караваєв і Андрій Ярмоленко подешевшали на 200 тисяч і тепер оцінюються в 1 млн євро кожен.

У Шахтарі найбільше втратив Микола Матвієнко: його ціна знизилася на 3 млн і тепер становить 12 млн євро. Дмитро Криськів подешевшав на 1 млн — до 4 млн. Голкіпер Полісся Георгій Бущан, який раніше виступав за Динамо, втратив 500 тисяч і тепер оцінюється у 2 млн євро.

Найдорожчим футболістом УПЛ залишається Кауан Еліас із Шахтаря — 15 млн євро. Далі йдуть Матвій Пономаренко, Микола Матвієнко та Марлон Гомес — по 12 млн, Ізакі Сілва — 11 млн, а Володимир Бражко, Тарас Михавко, Педріньйо і Лука Мейрелліш оцінюються у 10 млн. Замикає топ-10 Аліссон із вартістю 9 млн євро.