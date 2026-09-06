Головний тренер киян Ігор Костюк уже визначився зі стартовим складом на зустріч. Вячеслав Суркіс не потрапив не лише до основи, а й до заявки команди.

Голкіпер став одним із головних антигероїв попереднього матчу Динамо проти Буковини, який завершився поразкою киян із рахунком 0:3. Під час тієї зустрічі Суркіса замінили, а цього разу тренерський штаб вирішив залишити воротаря поза складом.

Місце у воротах Динамо посів Георгій Бущан. Для досвідченого голкіпера це буде перший матч після повернення до київського клубу. Раніше він виступав за французький Реймс.

Після трьох зіграних матчів чемпіонату Динамо набрало шість очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці. ЛНЗ провів чотири поєдинки, здобув чотири бали та розташовується на десятій позиції.