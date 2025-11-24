22 листопада Динамо програло Колосу (1:2) в рамках 13-го туру УПЛ.

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що перед поєдинком у Ковалівці відбулася зустріч головного тренера киян Олександра Шовковського та президента біло-синіх Ігоря Суркіса.

«З того, що я чув, напередодні матчу з Колосом, тобто в це вікно для збірних, відбулася конкретна розлога розмова між президентом клубу і головним тренером. Обмінялися думками, висловили якісь побажання і вирішили йти разом.

Єдиний нюанс, наскільки я розумію, у Суркіса є бажання підсилювати тренерську лавку. Але немає бажання або можливості, або якоїсь екстреної необхідності конкретно звільняти Шовковського», – розповів Співаковський в ефірі програми «ТаТоТаке».