Сергій Разумовський

Київське Динамо не планує розлучатися з Тарасом Михавком під час літнього трансферного вікна. За інформацією Sport.ua, керівництво клубу на чолі з Ігорем Суркісом вирішило залишити 21-річного центрального захисника в команді.

Щонайменше сезон-2026/2027 Михавко проведе у складі киян. Інтерес до футболіста з боку іноземних клубів справді є: українським оборонцем цікавляться представники чемпіонатів Туреччини та Португалії, однак у Динамо наразі не розглядають його продаж як актуальний варіант.

У клубі вважають Михавка важливою частиною майбутньої команди та не планують послаблювати центр оборони. Особливо на захисника розраховує головний тренер киян Ігор Костюк, який бачить його одним із ключових виконавців у захисній лінії в новому сезоні. Водночас, за наявною інформацією, тренерський штаб не бачить у майбутньому складі Аліу Тіаре.

Загалом за першу команду Динамо Тарас Михавко провів 86 матчів, забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі. У сезоні-2025/26 центрбек був гравцем основного складу — 39 матчів і 6 забитих м’ячів. Його контракт із клубом чинний до 31 грудня 2030 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 10 мільйонів євро.

Раніше Михавку зробили публічну пропозицію у цікавому клубі.