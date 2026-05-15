Сергій Разумовський

Головний тренер Динамо Ігор Костюк продовжить роботу з київською командою. Про це повідомляє Telegram-канал «Ідеальне Динамо».

За інформацією джерела, президент киян Ігор Суркіс запропонував фахівцеві контракт, який буде розрахований на два роки. Костюк очолив Динамо наприкінці 2025 року. На цій посаді він замінив Олександра Шовковського, якого було відсторонено після поразки киян від Омонії у Лізі конференцій із рахунком 0:2.

Під керівництвом Костюка Динамо не змогло покращити своє становище в турнірній таблиці УПЛ і залишилося на четвертій сходинці. Водночас команда пробилася до фіналу Кубка України.

У вирішальному матчі турніру Динамо 20 травня зіграє проти Чернігова.