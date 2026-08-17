Сергій Разумовський

Визначилося майбутнє головного тренера київського Динамо Ігоря Костюка. Наставник продовжить готувати команду до матчу четвертого туру УПЛ проти Буковини. Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

За інформацією журналіста, поєдинок проти Колоса не став останнім для Костюка на посаді головного тренера Динамо. Фахівець залишиться біля керма київської команди та продовжить підготовку до наступних матчів сезону.

Звєров зазначив, що Костюк і до, і після зустрічі з Колосом (2:1) поводився впевнено. Це може свідчити про те, що наставник мав розуміння щодо свого подальшого майбутнього в клубі.

За словами журналіста, наразі питання про зміну головного тренера Динамо не стоїть. Таку інформацію він отримав у розмовах із представниками клубу та з кулуарів стадіону Динамо після матчу проти Колоса.

Також стало відомо про розмову президента київського клубу з Костюком після матчу-відповіді проти Карабаха. Керівник Динамо доручив наставнику продовжувати роботу та готувати команду до чемпіонату України.

Водночас жодних конкретних рішень щодо звільнення Костюка або розірвання його контракту не ухвалювали. Тренерський штаб продовжує працювати, а найближчим завданням команди стане підготовка до поєдинку четвертого туру УПЛ проти Буковини.

Раніше захисник Динамо Тарас Михавко висловився щодо перемоги над Колосом.