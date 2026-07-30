Павло Василенко

Європейський футбол може опинитися на порозі безпрецедентного конфлікту з ФІФА. Члени УЄФА пригрозили бойкотом міжнародних турнірів, якщо президент організації Джанні Інфантіно не відмовиться від плану продажу частки комерційних прав на чемпіонати світу приватним інвесторам. Про це повідомляє The Times.

Відповідне рішення було обговорене на екстреній віртуальній зустрічі за участю представників усіх 55 національних асоціацій УЄФА під головуванням Александера Чеферіна. У Європі переконані, що запропонована модель становить загрозу майбутньому міжнародного футболу, а саму ініціативу називають спробою комерціалізувати головний турнір планети.

За даними видання, Інфантіно встановив крайній термін до 19 вересня, до якого всі 211 національних федерацій мають визначитися зі своєю позицією. Якщо ж європейські збірні відмовляться від участі в турнірах ФІФА, реалізація проєкту фактично втратить сенс, адже інвестори навряд чи вкладатимуть кошти у змагання без більшості найсильніших команд світу.

План президента ФІФА вже викликав негативну реакцію й за межами Європи. Президент Азійської конфедерації футболу шейх Салман у листі до членів АФК висловив занепокоєння через відсутність консультацій із континентальними конфедераціями та заявив, що подібна ініціатива підриває принципи солідарності, співпраці й прозорості. Критично до пропозиції поставилися й у КОНКАКАФ.

Згідно з пропозицією ФІФА, у разі схвалення реформи федерації отримають фінансовий пакет у розмірі 8,7 мільярда євро, що передбачає близько 35 мільйонів євро для кожної асоціації. Якщо ж план буде відхилений, ФІФА залишить чинну програму розвитку із загальним бюджетом 2,35 мільярда євро.

У відповідь УЄФА заявив, що футбол не повинен перетворюватися на інструмент збагачення окремих осіб чи приватних структур. У європейській організації наголосили, що розвиток гри має відбуватися в інтересах національних асоціацій, клубів, ліг, футболістів і вболівальників, а не зовнішніх інвесторів.

Додаткового резонансу ситуації додає інформація, що після завершення президентського терміну Інфантіно може очолити нову структуру FIFA Forward Enterprise, яка управлятиме комерційними активами організації. За даними британських ЗМІ, винагорода на цій посаді потенційно може сягнути понад 55 мільйонів євро на рік. Водночас критики проєкту наголошують, що ФІФА вже має фінансові резерви обсягом близько 3,5 мільярда доларів, які дозволяють підтримувати національні федерації без залучення приватного капіталу.