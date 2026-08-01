Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно офіційно підтвердив, що проєкт FIFA Forward Enterprise, який передбачав продаж частини комерційних прав на турніри організації, зокрема чемпіонат світу, зовнішнім інвесторам, не буде реалізований.

За словами очільника світового футболу, головною метою ініціативи було збільшення фінансової підтримки для національних асоціацій, насамперед тих, які потребують додаткових ресурсів для розвитку футболу.

«Проєкт FIFA Forward Enterprise мав на меті закласти основу для подальшого зміцнення наших асоціацій-членів та розвитку футболу в усьому світі, особливо в країнах, де підтримка найбільше потрібна. Крім того, як ми заявляли з самого початку, цього можна було досягти лише за підтримки більшості асоціацій-членів ФІФА та після консультацій із Радою ФІФА, конфедераціями й іншими зацікавленими сторонами», – заявив Інфантіно у коментарі Sky Sport.

Втім, після широкого обговорення керівництво ФІФА дійшло висновку, що запропонована модель спричинила надто глибокі розбіжності.

«Стало зрозуміло, що проєкт створив такий розкол, що незалежно від рівня підтримки він більше не відповідає своїй початковій меті. Нашою ціллю завжди було і буде об'єднання та розвиток. Саме тому ця пропозиція не буде реалізована», – наголосив президент ФІФА.

Інфантіно також повідомив, що найближчим часом має намір провести консультації з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти інші механізми фінансової підтримки та розвитку світового футболу.

«У найближчі дні та тижні я маю намір об'єднати всіх учасників футбольної спільноти в дусі співпраці та спільних інтересів, щоб продовжити розвиток футболу, особливо в країнах, які найбільше потребують нашої підтримки», – підсумував він.

Відмова від проєкту відбулася на тлі жорсткої критики з боку європейських футбольних асоціацій. Раніше УЄФА заявляв про готовність вдатися до найрішучіших кроків, включно з бойкотом чемпіонату світу, якщо ФІФА продасть частину комерційних прав приватним інвесторам. Саме загроза масштабного конфлікту між двома провідними футбольними організаціями, ймовірно, стала одним із ключових факторів зміни позиції Інфантіно.