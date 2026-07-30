Павло Василенко

На тлі суперечливого плану президента ФІФА Джанні Інфантіно продати частину турнірів організації приватним інвесторам через структури, пов'язані з людьми з оточення Дональда Трампа, європейський футбольний союз уже шукає кандидата, здатного кинути йому виклик на виборах у 2027 році.

За інформацією європейських ЗМІ, в УЄФА вважають президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі найбільш реальною альтернативою Інфантіно. Саме катарського функціонера називають одним із небагатьох, хто міг би нав'язати боротьбу чинному очільнику світового футболу.

Втім, цей сценарій наразі виглядає малоймовірним. Речник Аль-Хелаїфі чітко заявив, що президент ПСЖ не має наміру балотуватися.

«Нассер не має амбіцій, намірів чи інтересу до цієї посади у ФІФА. Він і надалі спокійно підтримуватиме всі світові та європейські футбольні інституції», – наголосив представник функціонера.

Попри критику з боку Європи, позиції Інфантіно залишаються дуже сильними. Президент ФІФА користується підтримкою більшості національних асоціацій, особливо в Африці, Азії та Південній Америці, де його політика зі збільшення фінансування федерацій отримала схвальні відгуки.

Саме тому навіть повна консолідація всіх 55 членів УЄФА навряд чи стане вирішальною. До складу ФІФА входить 211 національних асоціацій, і підтримки європейських федерацій недостатньо, щоб змінити баланс сил на майбутніх виборах президента організації у березні 2027 року.