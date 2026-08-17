Сергій Разумовський

Італійський голкіпер Гульєльмо Вікаріо хоче залишити Тоттенгем уже цього літа. За три роки в англійському футболі 29-річний воротар втомився від виступів у Прем’єр-лізі та попросив лондонський клуб розглянути можливість його переходу до іншої команди.

Пріоритетним варіантом для Вікаріо є повернення до Італії. Спочатку футболістом цікавився міланський Інтер, однак згодом чорно-сині відмовилися від ідеї його підписання.

Наразі основним претендентом на воротаря став туринський Ювентус. За інформацією журналіста Маттео Моретто, представники клубу серйозно розглядають можливість запросити Вікаріо та вже визначилися з форматом потенційної угоди.

Guglielmo Vicario alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Trattativa chiusa. https://t.co/SN7ZyYIM8Z — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 17, 2026

Ювентус запропонував узяти голкіпера в сезонну оренду. Після завершення терміну орендної угоди туринці матимуть право, але не обов’язок, викупити контракт футболіста за 10,5 мільйона євро.

Сам Вікаріо вже схвалив можливий перехід до Ювентуса. Таким чином, головним питанням залишаються переговори між італійським і англійським клубами.

Очікується, що Тоттенгем найближчим часом погодиться на запропоновану структуру трансферу. Для лондонців це може стати можливістю відпустити воротаря, який більше не хоче продовжувати кар’єру в Англії, а для Вікаріо – шансом повернутися до рідного чемпіонату.

Минулого сезону італієць провів за Тоттенгем 43 матчі в усіх турнірах. За цей час він пропустив 65 голів і 13 разів зберіг свої ворота недоторканними.

Нагадаємо, ще одним кандидатом на перехід до Ювентуса є українець Анатолій Трубін.