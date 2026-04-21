Сергій Разумовський

Спортивний директор Буковини Григорій Чурілов поділився деталями щодо розвитку чернівецького клубу, інфраструктурних змін та стратегічних цілей команди. В інтерв’ю Sport.ua він наголосив, що керівництво Буковини не намагалося будь-якою ціною та в максимально стислі терміни вивести клуб до еліти українського футболу, а діяло послідовно і системно, готуючи міцний фундамент для стабільного майбутнього на найвищому рівні.

За словами Чурілова, президент клубу Володимир Дубинський мислить стратегічно і звик будувати процес поетапно, не форсуючи події без необхідності. Саме тому вихід до Прем’єр-ліги не був спонтанною або авантюрною ціллю, а став логічним наслідком поступового розвитку. У клубі прагнули не просто здобути підвищення в класі, а зробити це в той момент, коли команда та вся структура будуть готові до нових викликів, які неодмінно виникають на рівні УПЛ.

Окремо спортивний директор зупинився на темі стадіону. Після завершення нинішнього сезону, за його словами, заплановано капітальний ремонт арени Буковина. Мова йде про масштабне оновлення, яке має суттєво покращити умови проведення матчів. Серед ключових змін — укладання нового газону з підігрівом, що дозволить підвищити якість поля та забезпечити його належний стан у складніших погодних умовах. Крім того, існує домовленість із міською владою Чернівців щодо фінансування нового освітлення на стадіоні. Це також один із принципово важливих кроків для того, щоб арена відповідала сучасним вимогам і могла приймати офіційні матчі високого рівня.

Також Чурілов розповів, коли команда може повернутися до проведення всіх своїх домашніх поєдинків у рідному місті в УПЛ. Якщо не виникне непередбачених обставин, у клубі розраховують, що це станеться вже на початку вересня. Він визнав, що і в самому клубі, і серед уболівальників на це дуже чекають, адже в регіоні існує великий інтерес до футболу. За його словами, на матчі Буковини регулярно приїжджають люди навіть із населених пунктів, розташованих більш ніж за сто кілометрів від Чернівців, що ще раз підкреслює значення команди для всього краю.

Варто нагадати, що в півфіналі Кубка України Буковина зіграє проти Динамо в Тернополі. Причина полягає в тому, що стадіон чернівецького клубу наразі не відповідає вимогам, які висуваються до арен на цій стадії турніру. Водночас нещодавно Буковина достроково гарантувала собі вихід до української Прем’єр-ліги, що стало історичним досягненням для клубу та ще одним підтвердженням правильності обраного шляху розвитку.

Раніше XSPORT розповідав, де можна подивитися гру півфіналу Кубка України Буковина – Динамо.