Перший з двох кроків до Ліги Європи. Де дивитися матч Буковина – Динамо
Кияни будуть максимально налаштованими, аби врятувати свій сезон
близько 2 годин тому
У вівторок, 21 квітня, чернівецька Буковина зіграє проти київського Динамо у півфіналі Кубка України. Поєдинок відбудеться у Тернополі на «Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича». Початок зустрічі — о 18:00.
Зазвичай Буковина проводить домашні матчі на однойменному стадіоні в Чернівцях, який вміщує 12 076 глядачів. Однак арена не відповідає вимогам для проведення півфіналів Кубка України, тому матч було вирішено перенести до Тернополя.
Чернівецька команда підходить до гри у чудовій формі. Після того як минулого сезону їй не вдалося втрутитися в боротьбу за вихід до УПЛ, нинішній чемпіонат Буковина розпочала вже під керівництвом нового головного тренера Сергія Шищенка та з оновленим складом. Зміни дали вражаючий результат: у 24 матчах цього сезону команда ще не зазнала жодної поразки.
Динамо, своєю чергою, проводить не надто переконливий сезон в УПЛ після чемпіонського року. Кияни відстають від Шахтаря на десять очок, а в разі перемоги донеччан у перенесеному матчі проти Зорі цей відрив може зрости до 13 балів.
Переглянути матч Буковина — Динамо можна буде на УПЛ ТБ. Окрім телеканалу, також трансляція буде доступна на YouTube!
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05