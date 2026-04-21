У вівторок, 21 квітня, чернівецька Буковина зіграє проти київського Динамо у півфіналі Кубка України. Поєдинок відбудеться у Тернополі на «Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича». Початок зустрічі — о 18:00.

Зазвичай Буковина проводить домашні матчі на однойменному стадіоні в Чернівцях, який вміщує 12 076 глядачів. Однак арена не відповідає вимогам для проведення півфіналів Кубка України, тому матч було вирішено перенести до Тернополя.

Чернівецька команда підходить до гри у чудовій формі. Після того як минулого сезону їй не вдалося втрутитися в боротьбу за вихід до УПЛ, нинішній чемпіонат Буковина розпочала вже під керівництвом нового головного тренера Сергія Шищенка та з оновленим складом. Зміни дали вражаючий результат: у 24 матчах цього сезону команда ще не зазнала жодної поразки.

Динамо, своєю чергою, проводить не надто переконливий сезон в УПЛ після чемпіонського року. Кияни відстають від Шахтаря на десять очок, а в разі перемоги донеччан у перенесеному матчі проти Зорі цей відрив може зрости до 13 балів.

Переглянути матч Буковина — Динамо можна буде на УПЛ ТБ. Окрім телеканалу, також трансляція буде доступна на YouTube!

