Так до УПЛ не повернешся... Металіст розгромно програв аматорському клубу (відео)
У ворота харків'ян влетіли непристойні три м'ячі
14 хвилин тому
У контрольному матчі в рамках підготовки до нового сезону Металіст сенсаційно розгромно поступився Севлюшу (0:3).
Харків’яни поплатилися за власну нереалізацію. Команда Першої ліги мала забивати мінімум тричі силами Горяінова, Дігтяря та Шерстюка.
Однак підопічні Андрія Аніщенка стільки пропустили самі. У першому таймі професіоналів шокував Євген Русин потужним ударом здалеку. Після перерви представник Севлюша вдало зіграв на добиванні, а на останній секунді у ворота харків‘ян влетів м’яч-близнюк першого голу.
Контрольні матчі
Севлюш – Металіст 3:0
Голи: Євген Русин, 22, ?, 70, ?, 90
Металіст (стартовий склад): Рибак, Порох, Шерстюк, Мизюк, Шахмаєв, Дігтярь, Підручний, Кайдалов, Ісаєнко, Приходько, Горяінов. Запасні: Плетньов, Поляков, Вернаттус, Грищенко, Колотай, Санін, Оріховський.
Раніше також Буковина розгромила Металіст на зборах (4:0).