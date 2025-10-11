Такого з Голандом ще ніколи не траплялося: він не реалізував два пенальті поспіль, але забив три м'ячі
Норвежець оформив хет-трик
26 хвилин тому
Фото - Getty Images
Відбувся поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу-2026 між збірними Норвегії та Ізраїлю. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 5:0.
Хет-трик оформив норвезький форвард Ерлінг Голанд. Варто також відзначити, що нападник збірної Норвегії у цьому матчі не реалізував два пенальті.
Спочатку удар відбив воротар збірної Ізраїлю Даніель Перец, але судді побачили, що голкіпер порушив правила і було призначено повторити спробу, але знову воротар гостей відбив пенальті.
Норвегія виграла шостий матч у відборі на ЧС-2026, набравши 18 очок.
Відбір ЧС-2026
Група І
Норвегія – Ізраїль – 5:0
Голи: Голанд, 27, 63, 72, Халайлі, 18 (автогол), Нахміас, 28 (автогол).
