Павло Василенко

Головним суддею на матчу третього туру відбору на ЧС-2026 між збірними України та Азербайджану буде Себастьян Гісхамер з Австрії.

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Роланд Рідель та Сантіно Шрейнер. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Вальтер Альтманн.

За роботу системи VAR відповідатимуть Мануель Шуттенгрубер і Крістіан-Петру Чокірка, які також є австрійцями, повідомляє пресслужба УЄФА.

Зазначимо, що 13 жовтня збірна України прийматиме Азербайджан у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у попередніх матчах відбору на ЧС-2026 команда Реброва програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).