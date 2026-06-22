Сергій Разумовський

Головний тренер Динамо Ігор Костюк розповів про кадрову ситуацію в команді під час підготовки до нового сезону. Його слова передає пресслужба клубу.

За словами наставника киян, Денис Попов і Костянтин Вівчаренко наразі працюють за індивідуальними програмами. Водночас Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик і Микола Михайленко продовжують відновлення після оперативних втручань.

Денис Попов і Костянтин Вівчаренко працюють за індивідуальними програмами. Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик і Микола Михайленко відновлюються після оперативного втручання. У кожного з них – різні терміни відновлення. Осипенко вже з грудня місяця є гравцем основного складу. На жаль, зазнав травми та відновлювався. Ігор Костюк

За інформацією «ТаТоТаке», ситуація з Осипенком ускладнилася після контрольного матчу проти празької Славії, який завершився внічию 1:1. Півзахисник зазнав травми коліна, і, як повідомляється, ушкодження потребує оперативного втручання.