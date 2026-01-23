Головний тренер стамбульського Фенербахче Доменіко Тедеско прокоментував поразку команди від Астон Вілли (0:1) у рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи. Слова тренера наводить УЄФА.

«Якщо граєш сміливо проти таких суперників, то завжди залишаєш їм простір для атак, а у них є якість, щоб покарати тебе за помилки. В другому таймі ми повністю домінували над суперником та створили багато моментів.

Наші два лівих захисники травмовані. Нелсон Семедо щойно повернувся після тривалого лікування, тож ми не могли ризикувати і залишати його на полі довше, ніж на 60 хвилин. Тому довелося виявити креативність. Мерт Мюльдюр добре діє на обох флангах і здатний грати на різних позиціях», — заявив Тедеско.