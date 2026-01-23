За підсумками чергових матчів загального етапу Ліги Європи сезону 2025/2026 визначилися команди, які вже втратили математичні шанси на вихід у зону плей-оф. Про це свідчать оновлені турнірні розклади та розрахунки, оприлюднені на офіційному сайті УЄФА.

Боротьбу за місця у плей-оф більше не зможуть продовжити Штурм і Рейнджерс, які набрали по 4 очки, Ніцца з 3 балами, а також Утрехт, Мальме та Маккабі Тель-Авів, в активі яких лише по одному очку.

Нагадаємо, що за регламентом турніру вісім найкращих команд загального етапу напряму виходять до 1/8 фіналу Ліги Європи. Клуби, які посядуть місця з дев’ятого по 24-те, зіграють у стиковому раунді, переможці якого також продовжать боротьбу з 1/8 фіналу.

Чинним володарем трофея Ліги Європи є Тоттенгем, який у фіналі минулого сезону мінімально обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Турнірна таблиця Ліги Європи після 7 турів.

Заключні матчі загального етапу Ліги Європи відбудуться 29 січня. Початок всіх матчів о 22:00 за київським часом.