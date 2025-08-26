Тен Хаг не впадає у відчай, попри фіаско Баєра
Леверкузен провалив старт Бундесліги
близько 3 годин тому
Фото - Getty Images
Головний тренер Баєра Ерік тен Хаг підбив підсумки матчу 1 туру Бундесліги проти Гоффенгайма (1:2). Його слова наводить сайт Бундесліги.
Звичайно, ми розчаровані, це зрозуміло. Це була гра з невеликою кількістю моментів. У другому таймі ми багато володіли м'ячем, але майже не створювали моментів. Потім ми двічі проявили неуважність. Попереду ще багато роботи. Але для мене це не є несподіванкою, - розповів тен Хаг.
