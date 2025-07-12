Павло Василенко

Німецький голкіпер Марк-Андре тер Штеген може залишити Барселону. Схоже, Галатасарай розглядає підписання 33-річного гравця як пріоритет.

Тер Штеген є гравцем Барселони з 2014 року. Він провів за команду 422 матчі, у 175 з яких відіграв на нуль.

Німець провів більшу частину минулого сезону, відновлюючись після травми коліна. За його відсутності клуб підписав Войцеха Щенсни. Поляк нещодавно продовжив контракт до середини 2027 року. У це трансферне вікно придбали і Хоан Гарсія.

Каталонські ЗМІ одноголосно повідомляють, що блауграна хоче позбутися свого капітана. План клубу на позицію воротаря передбачає, що Гарсія конкуруватиме зі Щенсни. Проте німецький гравець поки що не висловлював наміру піти. Можливо, він передумає через майбутню пропозицію.

Галатасарай виявляє серйозний інтерес до тер Штеген. Чемпіону Туреччини потрібен новий перший номер після відходу Фернандо Муслер.

Керівництво Галатасараю нині веде переговори з Наполі про купівлю Віктора Осімхена. Після цього клуб спробує придбати воротаря.

«Очікується, що Галатасарай завершить трансфер воротаря протягом двох-трьох днів після підписання Осімхена. Тер Штеген – один із перших гравців у списку їхніх бажань», – повідомив журналіст Серхан Турк на телеканалі A Spor.

Transfermarkt оцінює тер Штегена у 12 млн євро. Його поточний контракт діє до 30 червня 2028 року.