Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін зазнав ушкодження в перенесеному матчі третього туру польської Екстракляси проти Заглембє з Любліна. Його команда поступилася з рахунком 2:3.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

30-річний футболіст розпочав зустріч у стартовому складі, однак був змушений залишити поле вже на 16-й хвилині. Наразі характер пошкодження та терміни відновлення Кочергіна не повідомляються.

У поточному сезоні українець провів 14 матчів за Ракув у всіх турнірах і віддав дві результативні передачі.

Попередній тривалий період відновлення Кочергін пережив через розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Через цю травму півзахисник не грав із травня 2025 року до травня 2026-го.