Сергій Разумовський

Екснаставника київського Динамо валерія газзаєва внесли до бази сайту «Миротворець». Підставою стали його антиукраїнські публічні заяви, участь у російській політиці та підтримка дій рф проти України.

На порталі зазначається, що 71-річному російському тренеру закидають публічне схвалення агресії росії, участь у пропагандистських заходах і поширення тез, які виправдовують війну. Окремо згадується його заклик у лютому до громадян рф долучатися до бойових дій проти України. Газзаєв подавав це як «захист Батьківщини».

Також колишній тренер Динамо був пов’язаний із політичною системою Росії: працював депутатом Держдуми рф і виступав довіреною особою владіміра путіна під час виборчої кампанії.

З київським клубом газзаєв працював у 2009 – 2010 роках. За цей час він здобув лише один трофей — Суперкубок України 2009 року. Восени 2010-го російський фахівець відправився у відставку.

Рішення ухвалено: російські клуби та збірні залишаються під санкціями УЄФА.