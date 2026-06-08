Павло Василенко

УЄФА офіційно продовжив відсторонення російських клубів та збірних від участі у міжнародних турнірах як мінімум на сезон 2026/27. Рішення закріплено в оновленому регламенті організації та затверджено Виконавчим комітетом.

Таким чином, російські команди, як і раніше, не будуть допущені не лише до єврокубків, а й до всіх змагань під егідою УЄФА, включаючи Лігу націй, футзальні турніри та Кубок регіонів.

Відсторонення діє з 2022 року через початок повномасштабної війни в Україні, де росія виступила у ролі агресора, і нове рішення фактично зберігає чинні обмеження без будь-яких змін чи пом'якшень.

Також наголошується, що санкції поширюються і на низку інших міжнародних змагань, які проводяться під координацією УЄФА та ФІФА спільно з континентальними федераціями.