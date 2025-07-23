Лондонський Тоттенхем зробив офіційну пропозицію щодо трансферу українського захисника Борнмута Іллі Забарного на суму 70 мільйонів євро. Про це повідомив британський журналіст Дункан Каслс.

Парі Сен-Жермен, у свою чергу, працює над цим переходом вже близько півроку, а безпосередньо з Борнмутом клуб контактує активно останні три місяці. За інформацією джерела, парижани готові викласти за українця 60 мільйонів євро.

У ПСЖ впевнені, що зможуть закрити угоду саме на цій сумі, і сам Забарний виявляє бажання приєднатися до французького клубу – він уже домовився про умови особистого контракту та наполягає на трансфері.

Проте Тоттенхем лише один із кількох клубів АПЛ, зацікавлених у 22-річному захиснику, який відрізняється високою швидкістю та стабільною грою. За останні два сезони він практично не пропускав матчів Борнмута у англійській Прем'єр-лізі.

Раніше інсайдер назвав єдиний клуб, який працює над трансфером Забарного.