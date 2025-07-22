Відомий інсайдер назвав єдиний клуб, який працює над трансфером Забарного
Журналіст зробив важливу заяву
близько 7 годин тому
Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо спростував чутки, що Тоттенгем вклинився у боротьбу за підписанням українського захисника Борнмута Іллі Забарного, яким цікавиться французький ПСЖ.
«Наскільки мені відомо, єдиний клуб, який справді працює і наполегливо намагається закрити угоду – це ПСЖ. У них вже є домовленість з гравцем, тому я досі очікую, що саме ПСЖ підпише Забарного. На цей момент з Тоттенгемом немає нічого конкретного. Вони зосереджені на інших трансферах», – сказав Романо на своєму YouTube-каналі.
У минулому сезоні Забарний провів за «вишень» 39 поєдинків у всіх офіційних турнірах: одна результативна передача.
Transfermarkt оцінює 22-річного центрального оборонця в 40 мільйонів євро.