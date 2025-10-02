Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф висловився про скандальний трансфер нападника Владіслава Бленуце. Його слова наводить Tribuna.

Цей варіант не міг розглядатись, оскільки він неможливий з юридичної точки зору. Але, якби існували факти підтримки гравцем країни-агресора або будь-яких антиукраїнських поглядів, я переконаний, що ми знайшли б достатньо аргументів для розірвання контракту з поважної причини. Але цього немає.

В ситуації з Бленуце, як і в будь-якому трансфері, у процесі перемовин ми проговорюємо з футболістами їхню позицію. Умовно, ставлення до агресії Росії - це одне з питань, яке в ході комунікації проговорюється. Якби ми розуміли, що є хоча б натяки на підтримку цієї країни чи проти України, то жодного б такого трансферу не відбулося. Відповідно, в даній конкретній ситуації все було стандартно.

Це питання не можна не проговорити, тому що людина їде у країну, що воює. Тобто він повинен розуміти, з чим йому тут доведеться стикатися. Ми ж не можемо запросити гравця, щоб він жив в якихось ілюзіях, а тут приїхав і отримуй. Тому зрозуміло, що в ході переговорів все це обговорюється. Служба селекції перевіряла його бекграунд.

Можливо, не дійшли до тіктоку. На майбутнє будемо TikTok теж дивитися. Треба було приділити цьому більше уваги. Це хороший досвід, що там теж щось буває. Тому що ти дивишся його Instagram та Facebook - основні платформи, з яких люди ведуть комунікацію. Я переконаний, що його репост не свідчить про якусь проросійську підтримку. І це ми з ним проговорили.

Але, як висновок, ще один доказ, що всі гравці повинні розуміти важливість дотримання інформаційної гігієни. Клуб однозначно зробив з цього свої висновки. Владислав їх теж зробив, про що детально розказав у своєму інтерв’ю, - сказав Бріф.