У четвертому турі англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем на власному полі не зміг здолати Евертон. Поєдинок у Лондоні завершився без забитих м’ячів – 0:0.

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Господарі намагалися діяти першим номером, контролювали м’яч і регулярно наближалися до штрафного майданчика суперника. Водночас оборона Евертона працювала надійно та не дозволила Тоттенгему створити достатньо небезпечних моментів для перемоги.

Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик не взяв участі в матчі через травму. Натомість захисник Евертона Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.

Українець виконав 83% точних передач, здійснив одну передачу до штрафного майданчика та віддав одну ключову передачу. Миколенко виграв вісім із 14 дуелей, двічі перехопив м’яч і зробив одне винесення. Тричі суперники обігрували його за допомогою дриблінгу, а також захисник здійснив один фол.

Загалом Миколенко здійснив 64 дотики до м’яча, два з яких відбулися у штрафному майданчику суперника. Оцінка від FlashScore: 6.9.

Евертон залишається непереможним у новому сезоні. Після нічиєї команда набрала шість очок і наздогнала принципового суперника Ліверпуль у турнірній таблиці.

Тоттенгем здобув лише два бали та поки що перебуває неподалік від зони вильоту. Лондонці не змогли скористатися перевагою домашнього поля й залишилися без перемоги у цьому поєдинку.

АПЛ, четвертий тур

Тоттенгем – Евертон 0:0

Тоттенгем: Кінскі, Ґрей (Адарабіойо, 85), ван Геке, ван де Вен, Робертсон, Бентанкур (Берґвалл, 63), Тоналі, Савіньйо, Фернандеш (Кудус, 63), Мармуш (Маддісон, 77), Соланке (Тель, 63)

Евертон: Пікфорд, Мейтланд-Найлз (О'Браєн, 75), Тарковскі, Брантуейт, Миколенко, Армстронг, Ґарнер, Джонсон (Хекні, 75), Дьюсбьері-Голл, Джордж (Ґріліш, 65), Баррі

Попередження: Дьюсбері-Голл (68), Ґарнер (84)