Інсайдер повідомив, скільки пропустить Мудрик через травму
Футболіст потрапив в лазарет клубу
Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик отримав травму та пропустить від шести до восьми тижнів. Про це у своєму акаунті в X повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.
25-річний українець встиг провести за Тоттенгем лише один матч після переходу з Челсі – проти Ноттінгем Форест (0:0) у чемпіонаті Англії.
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Українець перейшов до Тоттенгема з Челсі 1 вересня на правах оренди до завершення сезону-2026/27. Угода містить необов'язкову опцію викупу за 75 мільйонів фунтів.
Через травму Мудрик точно пропустить найближчі матчі команди, а також поєдинки збірної України в Лізі націй. Першим стане домашній поєдинок АПЛ проти Евертона 12 вересня, після якого на Тоттенгем очікують й інші зустрічі в чемпіонаті та Кубку англійської ліги.