Павло Василенко

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк може продовжити кар'єру в Тоттенгемі. Про це інформує The Boy Hotspur.

У лондонському клубі вважають 21-річного хавбека ідеальним кандидатом на підсилення середини поля. Відзначається, що скаути Тоттенгема були в захваті від гри Ярмолюка і можуть його підписати вже у січні 2026 року.

Брентфорд у свою чергу не хоче продавати українця посеред сезону, якщо тільки не поступить вигідна пропозиція, розмір якої буде щонайменше 30 млн фунтів стерлінгів.

Після десяти зіграних турів Брентфорд посідає 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, Тоттенгем – шосте.

Ярмолюк у складі збірної України зіграв чотири матчі. Портал Transfermarkt оцінює Єгора в 15 млн євро.