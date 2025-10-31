Брентфорд опублікував свіжий звіт про стан своїх травмованих футболістів перед поєдинком Прем'єр-ліги проти Крістал Пелес, який відбудеться 1 листопада о 17:00.

Єгор Ярмолюк, який був вимушений залишити поле в першому таймі матчу з Ліверпулем (3:2) через пошкодження, повністю відновився і готовий взяти участь у найближчій зустрічі.

Головний тренер Кіт Ендрюс на передматчевій прес-конференції підтвердив, що українець перебуває в оптимальній формі.

«На жаль, Ярмолюк покинув поле минулими вихідними через ушкодження, що, думаю, усі бачили. Він намагався продовжувати гру, але це була досить дивна травма – приземлився на шипи. Ми працювали з ним протягом тижня і привели до гарного стану, щоб він був доступний».

Цього сезону 21-річний Ярмолюк провів 11 матчів за Брентфорд у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею.