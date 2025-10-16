Журналісти Chelsea News виділили ключові переваги півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка, підкресливши його високу майстерність одразу у шести ігрових аспектах.

При цьому експерти сумніваються, що українець зможе перейти до Челсі, вказуючи на одну істотну ваду, яка може стати перешкодою для такого трансферу.

«Українець явно сильний у шести важливих компонентах гри – це заблоковані удари, відбори та виноси м'яча. Водночас він зберігає солідний відсоток точних передач як для гравця команди, яка бореться за виживання та робить акцент на довгих пасах.

Він навіть процвітає в деяких аспектах, яких зовсім не очікуєш: перевершує середній показник прийому прогресивних передач і успішних дриблінгів, показуючи, що він є не просто стабільним руйнівником.

Однак його головна слабкість – це його гра на другому поверсі. За виграними верховими дуелями він перебуває у 19-му процентилі, попри свій солідний зріст у 180 см.

На нашу думку, Челсі навряд чи купить його просто тому, що він буде дорогим, і ми також не впевнені, що він є настільки гарним гравцем. Але, можливо, скаути помічають щось, чого не бачимо ми», – пишуть в Chelsea News.