Павло Василенко

Тоттенгем не планує продовжувати пошуки нового голкіпера на трансферному ринку. У лондонському клубі задоволені нинішньою ситуацією на воротарській позиції та не збираються робити її пріоритетом у поточне трансферне вікно.

Основним варіантом залишається Антонін Кінскі, тоді як досвідчений Мартін Дубравка має виконувати роль його дублера.

Водночас воротар Бенфіки Анатолій Трубін продовжує залишатися одним із варіантів для Тоттенгема. Однак потенційний трансфер українця наразі не є пріоритетним для англійського клубу, повідомляє O Glorioso.

Трубін виступає за Бенфіку з літа 2023 року. Лісабонці придбали українського голкіпера у донецького Шахтаря за 10 мільйонів євро. Після переходу до Португалії воротар поступово закріпився у складі команди та загалом провів за неї 151 матч у всіх турнірах.

За цей період українець пропустив 146 голів і 60 разів зберігав свої ворота недоторканними. Крім того, Трубін одного разу відзначився забитим м’ячем.

Чинний контракт 25-річного воротаря з Бенфікою розрахований до 30 червня 2028 року. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро.