Сергій Разумовський

Стали відомі всі 36 команд, які зіграють в основному етапі Ліги Європи сезону 2026/27. Остаточний список учасників сформувався після завершення раунду плейоф кваліфікації, де були розіграні останні путівки до другого за престижністю клубного турніру Європи.

Учасники основного етапу потрапили до Ліги Європи трьома різними шляхами. Частина команд отримала прямі путівки за підсумками виступів у національних чемпіонатах і кубкових турнірах. Ще одинадцять клубів приєдналися до турніру після вильоту з раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Решта команд пробилися до основного етапу через перемогу у плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Команди з прямими путівками

Безпосередньо до основного етапу Ліги Європи кваліфікувалися 13 клубів.

Крістал Пелес, Англія;

Борнмут, Англія;

Сандерленд, Англія;

Мілан, Італія;

Ювентус, Італія;

Реал Сосьєдад, Іспанія;

Сельта, Іспанія;

Гоффенхайм, Німеччина;

Баєр 04, Німеччина;

Марсель, Франція;

Ренн, Франція;

АЗ Алкмаар, Нідерланди;

Уніан Торренсе, Португалія.

Команди, які вибули з плейоф Ліги чемпіонів

Ще одинадцять учасників основного етапу Ліги Європи визначилися після завершення раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. До цього списку потрапили команди, які не змогли подолати останній відбірковий бар’єр найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Селтик, Шотландія;

Хапоель Беер-Шева, Ізраїль;

Динамо Загреб, Хорватія;

Цельє, Словенія;

Левскі Софія, Болгарія;

Ліон, Франція;

НЕК Неймеген, Нідерланди;

Юніон Сент-Жилуаз, Бельгія;

Спарта Прага, Чехія;

Олімпіакос, Греція;

Штурм Грац, Австрія.

Переможці раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи

Останні дванадцять путівок до основного етапу здобули переможці раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи. Серед них опинилися представники Польщі, Вірменії, Норвегії, Туреччини, Чехії, Кіпру, Австрії, Греції, Португалії, Бельгії та Угорщини.

Ягеллонія, Польща;

Арарат-Вірменія, Вірменія;

Ліллестрем, Норвегія;

Бешикташ, Туреччина;

Вікторія Пльзень, Чехія;

Омонія, Кіпр;

Ред Булл Зальцбург, Австрія;

ОФІ, Греція;

Бенфіка, Португалія;

Лех Познань, Польща;

Андерлехт, Бельгія;

Ференцварош, Угорщина.

Таким чином, склад основного етапу Ліги Європи сезону 2026/27 остаточно сформований. У турнірі зіграють 36 команд, які проведуть матчі в оновленому форматі етапу ліги.

Нагадаємо, Андерлехт з голом Сікана вибив Кайрат, Бенфіка Судакова і Трубіна пройшла Орхус, а Ференцварош відправив у Лігу конференцій Трабзонспор Маліновського, який отримав червону.