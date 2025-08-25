Павло Василенко

Італійський клуб Комо відхилив щедру пропозицію Тоттенгема щодо свого талановитого півзахисника Ніко Паса. За словами журналіста Фабріціо Романо, 20-річний гравець поки що хоче залишитися в Серії А, але у довгостроковій перспективі бачить своє майбутнє у мадридському Реалі, де він виховувався.

Спочатку Тоттенгем пропонував 40 мільйонів євро, але Комо відхилив цю суму. Не зупиняючись на досягнутому, англійський клуб підвищив ставку до колосальних 70 мільйонів євро, проте і ця спроба виявилася безуспішною.

Цікаво, що у контракті Паса з Реалом передбачено право викупу у розмірі 10 мільйонів євро з 2026 року. У разі, якщо мадридський клуб захоче повернути гравця раніше, він матиме пріоритет серед усіх претендентів.

Пас перейшов до Комо з Реала влітку 2024 року за шість мільйонів євро. Минулого сезону він провів 35 матчів, забив шість голів і віддав дев’ять результативних передач. Поточний сезон у Серії А він розпочав яскраво, відзначившись голом та вирішальним пасом у ворота Лаціо.

На рахунку Паса також є вісім матчів за основний склад Реала та один гол у Лізі чемпіонів проти Наполі у листопаді 2023 року. Найчастіше він грав за резервні та молодіжні команди. Transfermarkt оцінює його вартість у 35 мільйонів євро.