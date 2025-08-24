Тренер Тоттенгема дав жорстку відповідь про зрив трансферу Езе
Арсенал в останній момент переманив вінгера збірної Англії
близько 1 години тому
Еберечі Езе / Фото - Арсенал Лондон
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк висловився про зірваний перехід вінгера збірної Англії Еберечі Езе. Його слова наводить Sky Sports.
Ексфутболіст Кристал Пелас віддав перевагу запрошенню Арсенала, в якому починав свою кар'єру.
Мені не потрібні гравці, які не хочуть перейти в клуб. Якщо вони не бажають приєднатися до клубу і носити цю чудову емблему, значить, ми не хочемо їх тут бачити, - наголосив Франк.
27-річний англієць грав за Кристал Пелас з 2020 по 2025 рік. Провів 169 матчів, у яких забив 40 голів та віддав 28 результативних передач. З Південного Лондона Ебере поїхав володарем Кубка та Суперкубка Англії.