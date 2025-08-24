Фіорентина перед матчем з Полісся не втримала перемогу проти Кальярі, Комо обіграв Лаціо
Зіграно два поєдинки Серії А
близько 1 години тому
Фото - ФК Комо
У матчі першого туру Серії А Кальярі на своєму полі приймав Фіорентини. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1. Господарі відігралися в компенсований час.
Відзначимо, що у четвер, 28 серпня, Фіорентина на своєму стадіоні прийме житомирське Полісся в матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій.
У паралельному матчі туру Комо вдома переміг Лаціо з рахунком 2:0.
Серія А, 1-й тур
Кальярі – Фіорентина – 1:1
Голи: Луперто, 90+4 – Мандрагора, 68.
Комо – Лаціо – 2:0
Голи: Дувікас, 47, Пас, 73.