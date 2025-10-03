Лондонський Тоттенхем офіційно повідомив про продовження угоди з уругвайським півзахисником Родріго Бентанкуром.

За інформацією клубу, новий контракт 28-річного гравця розрахований на тривалий термін, проте точні деталі його дії поки що не розголошуються.

«Я почуваюся дуже добре і дуже радий продовжувати свою історію з цим фантастичним клубом. Моя родина щаслива, у мене є чудові друзі та товариші по команді, які щодня наполегливо працюють. Я люблю цей клуб і почуваюся тут дуже добре.

Перемога в Лізі Європи була фантастичним моментом, і ми хочемо розвивати цей успіх, щоб виграти ще більше трофеїв. У нас новий головний тренер, новий капітан, і я хочу насолоджуватися ще багатьма роками в цьому клубі», – прокоментував продовження контракту сам Бентанкур.