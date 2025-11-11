Турецький Трабзонспор має намір у січні оформити трансфер 20-річного центрального захисника київського Динамо Тараса Михавка.

Керівництво клубу вважає молодого українця перспективним варіантом для посилення оборони, відзначаючи його вік та великий потенціал для подальшого продажу.

У Трабзонспорі розраховують, що Михавко зможе скласти пару в центрі захисту зі своїм співвітчизником Арсенієм Батаговим, який уже виступає за першу команду.

За інформацією Fotomac, до переговорів щодо переходу особисто включиться президент Трабзонспору Ертугрул Доган. Він готовий виділити на угоду близько 4-5 мільйонів євро, незважаючи на те, що ринкова вартість футболіста за даними Transfermarkt оцінюється в 6 мільйонів.

Контракт Тараса Михавка з Динамо діє до кінця лютого 2028 року. Цього сезону захисник провів 20 матчів і забив 3 голи.